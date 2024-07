Si ricorda sant’Antonio Maria Zaccaria

Antonio Maria Zaccaria, fondatore dei Barnabiti, nasce a Cremona nel 1502. Nel 1524 si laurea in Medicina a Padova. Tornato a Cremona, sceglie la vita consacrata e viene ordinato sacerdote nel 1528. Trasferitosi a Milano, promuove nuove forme di apostolato intitolate a san Paolo: dà vita ai Chierici regolari di San Paolo (i citati Barnabiti, così chiamati in riferimento alla chiesa di San Barnaba, loro prima sede). In seguito, fonda le Angeliche di San Paolo (primo esempio di suore fuori clausura) e i Maritati di San Paolo. Zaccaria è un profondo riformatore; viene addirittura denunciato come eretico, ma il Vaticano lo assolve completamente. Morto il 5 luglio 1539, è stato canonizzato nel 1897.

Si festeggiano anche: Santa Ciprilla di Cirene, martire; Santa Marta, madre di San Simeone Stilita il Giovane; Santo Stefano di Nicea, vescovo e martire.