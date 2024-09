Si ricorda la beata Josefina Moscardó Montalvá

⯈Beatificata nel 2001, la spagnola Josefina Moscardó Montalvá nasce nel 1880 ad Alzira, località in provincia di Valencia. Studia in istituti religiosi. Presto manifesta una spiccata spiritualità e un’inclinazione all’aiuto del prossimo. Intrisa di devozione mariana, dapprima è molto impegnata in parrocchia, in seguito è Terziaria carmelitana. Attiva nel reperimento di contributi a favore dell'Opera della Propagazione della Fede, milita anche nell’Azione Cattolica. Scoppiata la Guerra Civile spagnola, viene arrestata insieme alla sorella. Incarcerata, conforta i compagni di prigionia. Viene fucilata il 22 settembre 1936: davanti al plotone d’esecuzione, grida «Viva Cristo Re!».

Si festeggiano anche: santi Innocenzo e Vitale, martiri; San Silvano di Levroux, eremita; Beato Vincenzo Pelufo Corts, sacerdote e martire.