Si ricorda il beato Paolo Giustiniani

Vita intensa, quella di Paolo Giustiniani, nato a Venezia nel 1476 da antica stirpe nobiliare.

Già superiore maggiore nell'eremo di Camaldoli (fondato da san Romualdo Abate, festeggiato pochi giorni fa), fa nascere un nuovo istituto eremitico, la «Compagnia di San Romualdo», in seguito conosciuta come «Congregazione degli eremiti camaldolesi di Monte Corona». Fonda eremi anche a Monte Cucco, Cupramontana e sul monte Soratte. A Roma, nel 1527, è prigioniero dei Lanzichenecchi: viene torturato insieme a san Gaetano da Thiene. Tornato in libertà, riprende con slancio il proprio apostolato. Ammalatosi di peste, muore il 25 giugno 1528, poco più che cinquantenne.

Si festeggiano anche: Beato Giovanni di Spagna, Monaco; San Prospero d'Aquitania, Monaco; San Adalberto, Diacono.