Oggi si celebra san Siro di Pavia

San Siro è il patrono di Pavia. Una tradizione, databile al 1600 e non suffragata, identifica in Siro il ragazzo che nel Vangelo porge a Gesù i pani e i pesci da cui scaturisce il miracolo della moltiplicazione. Il giovane avrebbe poi seguito san Pietro in Italia, ricevendone l’incarico di predicare la parola di Dio al Nord. Siro si sarebbe quindi trasferito nei pressi di Ticinum, l’odierna Pavia. Storicamente, è affermabile solo che Siro sia vissuto intorno alla metà del IV secolo e si sia fatto conoscere come vescovo e predicatore itinerante. Le sue reliquie nel IX secolo sono state portate nella cattedrale pavese. Il Martirologio Romano annovera solo un altro san Siro, vescovo di Genova.

Si festeggiano anche: santa Valeria di Limoges, martire; san Vittore di Piacenza, vescovo; san Pietro Fourier, sacerdote.