Oggi si ricordano i santi Filippo e Giacomo

San Filippo, originario della città di Betsaida, è un pescatore, seguace del Battista. Nel Vangelo di Giovanni è citato, per esempio, prima della moltiplicazione dei pani, dopo l’ingresso di Gesù a Gerusalemme e nell’ultima cena. Il racconto della sua vita, dopo la Resurrezione, si fa incerto. Secondo la tradizione, sarebbe stato martirizzato in Frigia su una croce decussata (cioè, a forma di X), a testa in giù. Sulla figura di san Giacomo (detto «il Minore» per distinguerlo da Giacomo di Zebedeo, fratello di Giovanni, conosciuto come «il Maggiore») sappiamo ancora meno: l’unica certezza che abbiamo su di lui è l’essere stato apostolo di Cristo. Sarebbe morto, martire, intorno all’anno 62, a Gerusalemme

Si festeggiano anche: Beato Arnaldo de Rossinol, mercedario; Beata Emilia Bicchieri, domenicana; San Giovenale di Narni, vescovo.