Oggi si ricordano gli Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele

Gli arcangeli sono i capi supremi degli angeli. Il Nuovo Testamento attribuisce questo titolo solo a Michele, Gabriele e Raffaele. La devozione per Michele, l’angelo guerriero, nasce in Oriente: verso la fine del V secolo si diffonde anche in Occidente, in seguito alla sua apparizione sul monte Gargano. Protegge, tra gli altri, adolescenti e arrotini. Il culto per Gabriele fiorisce invece verso l’anno Mille: si tratta dell’angelo messaggero, che comunica la volontà di Dio, come nel caso dell’Annuncio a Maria. È patrono degli ambasciatori. Raffaele, infine, si legge nel Libro di Tobia, è uno dei sette angeli sempre al cospetto del Signore. Il suo nome significa «medicina di Dio»: è patrono di farmacisti e medici.

Si festeggiano anche: San Ciriaco (Quiriaco), eremita in Palestina; Beato Giuseppe Casas Ros, seminarista, martire; San Lotario I, imperatore e monaco.