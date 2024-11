Oggi si ricorda sant'Emiliano della Cogolla

Emiliano della Cogolla vive nel VI secolo: è uno dei primi e più popolari santi della Chiesa spagnola. Quanto sappiamo su di lui deriva da una Vita composta da Braulio, vescovo di Saragozza.

Millàn (italianizzato in Emiliano) nasce nei pressi di una piccola località, Berceo. Da giovanissimo, cura le greggi di famiglia. Ventenne, avverte il desiderio di vita eremitica e si isola sulle vicine montagne, in preghiera e in penitenza. La sua fama di uomo probo si diffonde: in molti ne cercano l’intercessione. Ad un certo punto, per volontà vescovile, riceve l’ordinazione sacerdotale e la nomina a parroco, ma presto preferisce tornare al romitaggio. Muore in odore di santità nel 574.

Si festeggiano anche: la beata Bianca d’Aragona, regina e mercedaria; san Margarito Flores Garcia, sacerdote e martire; san Diego di Alcalà, frate minore.