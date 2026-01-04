Giornale di Brescia
Santo del giorno

Oggi si ricorda sant'Elisabetta Anna Bayley Seton

Si festeggiano anche: santa Dafrosa, martire; sant’Elisabetta Anna, vedova; sant’Abruncolo, vescovo
Elisabetta Anna (Elisabeth Ann) Bayley seppe trasformare dolore e fede in servizio alla comunità. Nata a New York nel 1774, anglicana, sposò William Magee Seton, diventando madre di cinque figli. Quando il marito si ammalò gravemente, si trasferì con la famiglia a Livorno, per assisterlo. Rimasta vedova, trovò conforto nella preghiera e nella visita alle chiese italiane, maturando la conversione al cattolicesimo. Tornata in America, crebbe da sola i figli, impegnandosi nello stesso tempo per i bisognosi. Nel 1809, insieme ad altre consorelle, indossò l’abito religioso dando vita alle Suore della Carità di San Giuseppe, prima congregazione femminile del Nord America. Morì il 4 gennaio 1821.

