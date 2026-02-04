Oggi si ricorda sant’Aventino

Sant’Aventino, eremita e sacerdote della Gallia del V-VI secolo, nacque probabilmente a Bourges, da famiglia cristiana. Discepolo del vescovo san Lupo di Troyes, brillò per umiltà e dottrina. Insieme al suo maestro, si dedicò al riscatto degli schiavi e al soccorso dei più poveri, attraverso le elemosine della diocesi. Anche per fuggire la fama che ormai lo inseguiva, scelse la vita eremitica lungo la Senna, tra lavoro manuale e penitenza.

Legò il suo nome ad episodi prodigiosi, come quello di un orso a cui avrebbe estratto una spina da una zampa o la guarigione di molti malati. Morì in fama di santità il 4 febbraio 538. Protegge dai mal di testa e dalle malattie nervose.

Si festeggiano anche: san Giuseppe da Leonessa, sacerdote; san Rabano Mauro, abate; san Gilberto, sacerdote.