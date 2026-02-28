Oggi si ricorda sant'Augusto Chapdelaine

Una morte atroce, inflittagli perché missionario. È quella che toccò al francese Augusto Chapdelaine, nato a La Rochelle nel 1814. Ordinato sacerdote nel 1843, aspirando all’evangelizzazione in terre lontane, si imbarcò per la Cina. Visse dapprima a Ta-Chan, per imparare la lingua. Intrapresa l’attività apostolica nel Kuang-Si, favorì numerose conversioni. La sua presenza fu denunciata al mandarino di Sy-Lin-Hien, che ne ordinò l’arresto. Chapdelaine fu catturato il 25 febbraio 1856, insieme ad altri cristiani. Venne torturato, costretto a dolorose posture tramite catene, rinchiuso in una gabbia e, il successivo 29 febbraio, finito per soffocamento. Beato dal 1900, è stato canonizzato nel 2000.

Si festeggiano anche: san Romano di Condat, abate; santi Marana e Cira, vergini ed eremite; santi Macario, Rufino, Giusto e Teofilo, martiri.