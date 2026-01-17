Giornale di Brescia
Abbonati
Santo del giorno

Oggi si ricorda sant’Antonio Abate

Si festeggiano anche: S. Marcello, vescovo; S. Roselina di Villeneuve, monaca; B. Enrico da Comentina, patriarca
Oggi si celebra sant’Antonio Abate - © www.giornaledibrescia.it
Oggi si celebra sant’Antonio Abate - © www.giornaledibrescia.it
AA

Sant’Antonio Abate nacque verso il 250 nel villaggio egiziano di Coma, da famiglia di agricoltori benestanti. Morti i genitori, distribuì i suoi beni tra i poveri e si dedicò alla vita ascetica, ispirandosi al Vangelo. Ritiratosi nella Tebaide, fu tra i fondatori del monachesimo cristiano. Preghiera, privazioni e lotta alle tentazioni furono i capisaldi della sua esperienza. Morì il 17 gennaio 356.

Nella devozione popolare è invocato come protettore degli animali domestici, dei contadini e contro le malattie della pelle. In pittura è spesso raffigurato con il bastone. In occasione della sua memoria liturgica, tradizione vuole che si benedicano gli animali e si accendano falò in segno di purificazione e rinascita.

Si festeggiano anche: S. Marcello, vescovo; S. Roselina di Villeneuve, monaca;  B. Enrico da Comentina, patriarca.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario