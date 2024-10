Oggi si ricorda santa Teresa Eustochio Verzeri

Teresa Eustochio Verzeri nasce nel 1801 a Bergamo, da casato aristocratico. Già allieva del sacerdote Giuseppe Benaglio, entra tra le monache benedettine di Santa Grata, a Bergamo, ma in seguito preferisce dare un’altra forma alla sua spiritualità. Lasciato il convento, nel 1831 fonda, con don Benaglio, la Congregazione delle Figlie del Sacro Cuore di Gesù, il cui carisma si estrinseca nell’assistenza a giovani donne in stato di necessità. Morta a Brescia il 3 marzo 1852, è stata canonizzata nel 2001. Le diocesi di Brescia e di Bergamo la celebrano in data odierna; il Martirologio Romano la ricorda invece il 3 marzo. Tra gli scritti che ce ne sono stati tramandati, spicca il fitto epistolario, di circa 3.500 lettere.

Si festeggiano anche: Beato Pietro de Pazzis, mercedario; San Trasea di Eumenia, vescovo; Beato Bartolomeo di Breganze, vescovo di Vicenza.