Oggi si ricorda santa Rita da Cascia

Secondo la tradizione, episodi miracolosi avrebbero scandito da subito l’esistenza di santa Rita da Cascia (Perugia), nata nel 1381. Il suo stesso concepimento fu visto come un evento prodigioso, data l’età avanzata dei genitori. Ancora: mentre si trovava nella culla, alcune api, senza pungerla, le avrebbero riversato in bocca gocce di miele. Nonostante l’inclinazione spirituale, Rita fu indotta al matrimonio: sposò un uomo dal carattere difficile, che lei riuscì a mitigare. La coppia ebbe due gemelli. Rimasta vedova a causa di una faida familiare, Rita espresse la speranza che i figli perissero, piuttosto che vederli a loro volta coinvolti in fatti di sangue: i ragazzi, circa ventenni, morirono poco dopo di malattia. Rita entrò allora tra le Suore Agostiniane. Spirò il 22 maggio 1447.

Si festeggiano anche: San Bovo di Voghera, cavaliere; San Basilisco, martire; Beato Pietro da Cordova, mercedario.