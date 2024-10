Oggi si ricorda santa Reparata

La figura di santa Reparata non appare negli antichi documenti agiografici. Il suo culto prende forma nel Medioevo, in modo particolare a Firenze, dove le era intitolata la basilica su cui sarebbe poi sorta Santa Maria del Fiore e i cui resti sono ancora visitabili.

La tradizione parla di una ragazzina di dodici anni, abitante a Cesarea di Palestina negli anni in cui era imperatore Decio, cioè dal 249 al 251 d. C. Arrestata in quanto cristiana, Reparata avrebbe resistito alle peggiori torture, inflitte nel tentativo di farla abiurare e indurla a sacrificare agli dèi pagani. Ormai agonizzante, sarebbe stata uccisa a bastonate. Nel momento della morte, l’anima della dodicenne, uscendo dal corpo, avrebbe preso la forma di una colomba.

Si festeggiano anche: santa Benedetta di Origny-sur-Oise, martire; sante Palazia e Laurenzia, martiri di Ancona; santa Pelagia di Antiochia.