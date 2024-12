Oggi si ricorda santa Maria Crocifissa Di Rosa

Canonizzata nel 1954, Paola Francesca Maria Di Rosa nasce a Brescia nel 1813. Già studentessa presso le Religiose della Visitazione, avendo formulato voto di castità rifiuta il matrimonio che il padre ha ipotizzato per lei. In seguito, da responsabile di una filanda paterna nel Mantovano, fa in modo che le operaie possano accedere ad un’istruzione religiosa. Nel 1836, scoppiato il colera, con l’amica Gabriella Echenos Bornati cura da volontaria i contagiati. Attorno al suo carisma si sviluppa una comunità di religiose-infermiere da cui trae origine l’Istituto delle Ancelle della Carità. Paola Francesca pronuncia i voti nel 1852 e assume il nome di suor Maria Crocifissa. Muore il 15 dicembre 1855.

Si festeggiano anche: il beato Marino, abate; san Massimino di Micy, abate; san Valeriano di Avensano, vescovo.