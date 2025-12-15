Oggi si ricorda santa Maria Crocifissa Di Rosa

Figlia di un imprenditore bresciano e di una nobildonna bergamasca, Paola Francesca Maria Di Rosa nacque a Brescia nel 1813. Formata dalle Religiose della Visitazione, fece voto di castità e rifiutò il matrimonio previsto per lei. Nel 1836, allo scoppio del colera, si attivò con l’amica Gabriella Echenos Bornati nella cura dei contagiati.

Attorno al suo ardore caritativo si radunò un gruppo di donne, all’inizio senza un riconoscimento civile o ecclesiastico, pronte a servire i malati: da questo nucleo di volontarie fiorì l’Istituto delle Ancelle della Carità. Nel 1852 professò i voti, diventando suor Maria Crocifissa, omaggiando nella scelta del nome la sorella maggiore, scomparsa nel 1839. Morì il 15 dicembre 1855.

Si festeggiano anche: il beato Marino, abate; san Massimino di Micy, abate; san Valeriano di Avensano, vescovo.