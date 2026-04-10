Oggi si ricorda santa Maddalena di Canossa

Nata il 1° marzo 1774 e morta il 10 aprile 1835, Maddalena di Canossa trasforma il suo destino di aristocratica in missione tra gli ultimi; appartenente alla stirpe dei Canossa, che annovera tra gli antenati la celebre Matilde, rinuncia a titoli e ricchezze per dedicarsi alle giovani povere. A 17 anni tenta la vita carmelitana tra Trento e Conegliano, ma comprende che la sua vocazione è nel mondo. Nel 1801 accoglie le prime ragazze bisognose nel palazzo di famiglia a Verona; nel 1808 avvia una comunità che darà origine alle Figlie della Carità, poi conosciute come Canossiane. Amplia la sua opera fondando case e scuole a Venezia, Milano, Bergamo, Trento; muore mentre lavora a nuove aperture a Brescia e Cremona.

Si festeggiano anche: il beato Bonifacio Zukowski, martire; san Mattia Marco, martire; san Fulberto di Chartres, vescovo.