Oggi si ricorda santa Maddalena di Canossa

Santa Maddalena di Canossa (Verona, 1° marzo 1774 - 10 aprile 1835) è una lontana discendente della celebre Matilde: appartiene dunque a casato illustre. Perde il padre in tenera età: la madre si risposa e lascia lei e i quattro fratelli a parenti e istitutori. A 17 anni Maddalena è nel Carmelo di Trento; poi si trasferisce in quello di Conegliano (Tv).

Sceglie in seguito di rientrare in famiglia e inizia ad occuparsi dell’amministrazione dei suoi beni. A partire dal 1801 accoglie nel proprio palazzo due giovani bisognose. Nel tempo, avvia con altre ragazze povere una prima comunità nell'ex convento delle Agostiniane veronesi. Da questo nucleo nasceranno le Figlie della Carità (dette Canossiane), religiose che esplicitano il proprio carisma nell’istruzione dei poveri e che godranno di una felice espansione tra i continenti.

Maddalena compone la Regola dell’istituto nel 1812, a Venezia, dove si trova perché invitata da due fratellli nobili, Antonangelo e Marcantonio Cavanis, a loro volta sostenitori di scuole gratuite maschili. Una volta ottenuta l’approvazione papale della congregazione, ne fonda nuove case a Milano, Bergamo, Trento, Brescia, Cremona.

Spira a 61 anni, già in fama di santità. È stata canonizzata da san Giovanni Paolo II nel 1988. Il Martirologio Romano la ricorda in data odierna. Le Figlie della Carità, i Figli della Carità e i Laici Canossiani la commemorano invece l'8 maggio, data in cui ricorre l’anniversario della nascita ufficiale (nel 1808) dell'Istituto Canossiano.

Si festeggiano anche: il beato Bonifacio Zukowski, sacerdote e martire; san Mattia Marco, Mercedario, martire; san Fulberto di Chartres, vescovo.