Oggi si ricorda santa Ketevan

Vissuta a cavallo tra XIV e XV secolo, santa tra le più celebrate della Georgia, Ketevan fu regina: consorte di re Davide di Kakezia, ne partorì l’erede, Teimuraz. A causa della sua fede in Cristo, conobbe dure persecuzioni da parte del re di Persia, il musulmano Abbas I. Nonostante il lignaggio regale, venne incarcerata per un decennio nella città di Shiraz. Proprio qui, Ketevan ebbe modo di conoscere alcuni missionari agostiniani di origine portoghese, che ne avrebbero poi testimoniato la spiritualità in Occidente. Costretta a scegliere tra la conversione all’Islam e la morte, la regina non ebbe dubbi: dopo prolungate torture, fu uccisa. Era il 12 settembre 1624.

Si festeggiano anche: San Firmino di Amiens, vescovo; Beata Beatrice di Castiglia, regina.