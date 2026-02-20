Giornale di Brescia
Santo del giorno

Oggi si ricorda santa Giacinta Marto

Si festeggiano anche: la beata Giulia Rodzinska, domenicana; san Zenobio, sacerdote; san Leone di Catania, vescovo
Nel centenario delle apparizioni di Fatima (Portogallo), il 13 maggio 2017 papa Francesco ha proclamato santa Giacinta Marto, rendendola una delle sante più giovani, non martiri, della storia della Chiesa. Con lei è stato canonizzato anche il fratello Francesco (i due erano stati beatificati il 13 maggio 2000). Giacinta nacque nel 1910 ad Aljustrel, nei pressi di Fatima, ultima di undici figli. La sua infanzia trascorse tra pascoli e preghiere. Dal maggio all’ottobre 1917, insieme al fratello Francesco e alla cugina Lucia, assistette alle celebri visioni mariane. Colpita dall’influenza «spagnola», ne morì il 20 febbraio 1920, seguendo il destino del fratello, stroncato dalla stessa malattia l’anno precedente.

Si festeggiano anche: la beata Giulia Rodzinska, domenicana; san Zenobio, sacerdote; san Leone di Catania, vescovo.

