Oggi si ricorda santa Genoveffa di Parigi

Santa Genoveffa (in francese Geneviève) irradia qualcosa di profondamente mistico sin da piccola: quando ha solo sei anni incrocia san Germano di Auxerre (378-448) che, colpito dal suo aspetto, le predice una vita consacrata. La futura patrona di Francia e di Parigi nasce verso il 420, a Nanterre. Quindicenne, indossati abiti da monaca, senza aver ancora intrapreso un cammino vocazionale, passa le sue giornate in preghiera, in modo così intenso da allarmare la madre. In seguito, vive a Parigi: più volte, secondo la tradizione, protegge la città e i suoi abitanti, per esempio dalle minacce di Attila. Muore un 3 gennaio, tra il 500 e il 502.

Si festeggiano anche: san Fiorenzo, vescovo; san Luciano di Lentini, vescovo; san Teogene, martire.