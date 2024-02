Oggi si ricorda santa Filippa Mareri

Santa Filippa Mareri nasce verso la fine del XII secolo vicino a Rieti. Appartiene ad una casata di ricchissimi possidenti terrieri: i Mareri erano infatti signori feudali. Secondo la tradizione, san Francesco d'Assisi sarebbe stato ospitato per qualche ora in una dimora della famiglia, durante una delle sue predicazioni itineranti, inducendo nella giovane il desiderio della vita consacrata.

Filippa contravviene così alla volontà dei genitori e dei fratelli, che invece la vorrebbero maritare: prima si taglia i capelli, poi si veste di abiti modestissimi, infine si allontana dalla casa paterna e, insieme ad alcune compagne, fonda un eremo nelle vicinanze. In seguito, i fratelli Tommaso e Gentile, in qualche modo esprimendo pentimento per averne ostacolato la vocazione, le donano un terreno a Borgo San Pietro, nei pressi di Rieti, dove la religiosa avvia una comunità di suore e ne diventa badessa.

San Francesco vuole il beato Ruggero da Todi come direttore spirituale del convento, in cui si adotta una Regola simile a quella di santa Chiara. La data della morte di Filippa è stata individuata nel 16 febbraio 1236. È la prima santa del Secondo ordine francescano: il titolo compare in una Bolla di Innocenzo IV risalente al 1248, con santa Chiara ancora vivente. Il suo culto è stato confermato da papa Pio VII nel 1806.

Si festeggiano anche: i santi Elia, Geremia, Isaia, Samuele, Daniele e compagni, martiri; san Panfilo e compagni, martiri.