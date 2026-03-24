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Santo del giorno

Oggi si ricorda santa Caterina di Svezia

Si festeggiano anche: san Secondino, martire; san Severo, vescovo; il beato Giovanni dal Bastone, sacerdote
Santa Caterina di Svezia
Santa Caterina di Svezia
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Caterina Ulfsdotter, più nota come Caterina di Svezia, era la secondogenita di santa Brigida, celebre mistica svedese. Nata nel 1331, Caterina sposò giovanissima Edgar von Kyren, che ne rispettò il voto di castità, legandosi poi egli stesso alla continenza. A diciannove anni, seguì la madre a Roma per l’Anno santo: qui apprese della morte del marito. Da allora, madre e figlia vissero vicine, unite nella dedizione religiosa. Brigida fondò in patria una comunità cenobitica, separata per uomini e donne, ispirata a san Bernardo di Chiaravalle. Caterina le fu sempre accanto, anche durante i vari pellegrinaggi romani. A Roma, la tradizione le attribuisce il miracolo di aver salvato la città da un’alluvione del Tevere. Morì il 24 marzo 1381.

Si festeggiano anche: san Secondino, martire; san Severo, vescovo; il beato Giovanni dal Bastone, sacerdote.

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