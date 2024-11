Oggi si ricorda santa Caterina d’Alessandria d’Egitto

Dire chi fosse storicamente santa Caterina d’Alessandria d’Egitto è difficile: poveri i dati verificabili, a fronte di una memoria popolare che ne ha scolpito la leggenda, alimentata dalla storia dell’arte. La tradizione parla di una giovane cristiana, nobile e bellissima, martirizzata nel IV secolo per non aver voluto compiere sacrifici in onore degli dèi pagani, nonostante minacce e torture. Condotta davanti all’imperatore Massenzio, sarebbe stata condannata prima al supplizio della ruota dentata e poi alla decapitazione, morendo il 25 novembre del 305. È patrona delle scuole filosofiche, degli studenti di teologia e delle apprendiste sarte, chiamate anche, in suo onore, «caterinette».

Si festeggiano anche: B. Elisabetta Achler di Reute, terziaria francescana; S. Basilissa, imperatrice; S. Maurino, martire