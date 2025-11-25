Oggi si ricorda santa Caterina d’Alessandria d’Egitto

Caterina d’Alessandria, giovane aristocratica cristiana, affrontò il martirio nel 305 ad Alessandria d’Egitto. Sfidò l’imperatore Massenzio rifiutando i culti agli dèi e sostenendo la fede in Cristo. Confutata da filosofi pagani, non solo li sconfisse con le sue argomentazioni, ma li portò alla conversione. Offerte di nozze e ricchezze non mutarono la sua fermezza. In carcere – nutrita da una colomba – convertì anche l’imperatrice e 200 soldati. Sopravvisse miracolosamente al supplizio della ruota, ma venne infine decapitata. Divenne modello di sapienza, coraggio e nobiltà. In pittura è ritratta con corona, libro, ruota e palma del martirio.

Si festeggiano anche: b. Elisabetta Achler di Reute, terziaria francescana; s. Basilissa, imperatrice; s. Maurino, martire.