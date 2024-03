Oggi si ricorda sant' Angela della Croce

Sant' Angela della Croce, al secolo María de los Ángeles Guerrero Gonzálz, nasce a Siviglia nel 1846. Per aiutare la famiglia, inizia ancora bambina a lavorare come operaia, in un piccolo calzaturificio. Venticinquenne, si promette intimamente al Signore.

Durante le ore di preghiera, ha una visione: le appare una croce, vuota, di fronte a quella di Cristo; ne ricava l’ispirazione ad una vita consacrata. Nel 1875 fonda l’istituto delle Sorelle della Compagnia della Croce, che ha il proprio carisma nella dedizione ai più poveri. Angela, dando seguito ai precetti del suo direttore spirituale, avvia la compilazione di un diario, che si rivelerà prezioso modello per le consorelle. Spira il 2 marzo 1932. È stata canonizzata nel 2003.

Le religiose di sant'Angela della Croce hanno conosciuto, da subito, un apprezzamento genuino da parte della popolazione spagnola. Lo dimostra il fatto che, anche in stagioni di sentimenti anticristiani, sono state sempre protette dai cittadini e preservate da ogni forma di intolleranza. Nel 1898 papa Leone XIII ha accordato loro il Pontificio Decreto di lode. L’approvazione definitiva dell’istituto risale invece al 1904, con papa Pio X.

Si festeggiano anche: sant’Agnese di Boemia, badessa; il beato Carlo il Buono, martire; san Lorgio, martire.