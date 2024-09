Oggi si ricorda san Vincenzo de’ Paoli

Il francese Vincenzo de’ Paoli (italianizzazione di Vincent de Paul) nasce in Guascogna nel 1581. Diciannovenne, è ordinato sacerdote. Nel 1605, mentre si trova in viaggio verso Narbona, viene catturato dai pirati turchi. A Tunisi è venduto come schiavo; nel tempo, converte al cristianesimo l’uomo che lo ha comprato. Tornato libero, avverte l'esigenza di consacrarsi totalmente ai più poveri. Da parroco, nei pressi di Parigi, impegna religiosi e laici in un’opera di rinnovata e popolare evangelizzazione. Fonda i Preti della Missione (Lazzaristi) e, insieme a Santa Luisa de Marillac, le Figlie della Carità. Muore il 27 settembre 1660. Il nome Vincenzo, dal latino, significa: «vittorioso».

Si festeggiano anche: Santi Adolfo e Giovanni di Cordova, martiri; Beato Lorenzo della Pietà, mercedario; Beato Paolo Sanson, martire mercedario.