Giornale di Brescia
Abbonati
Santo del giorno

Oggi si ricorda san Valentino

Si festeggiano anche: santa Alessandra d'Egitto, penitente; san Vitale di Spoleto, martire; san Giovanni Battista della Concezione, sacerdote
San Valentino
San Valentino
AA

Valentino, morto secondo alcune fonti il 14 febbraio 273, fu vescovo di Terni, di cui è patrono. L’associazione con la protezione degli innamorati non appartiene alla vicenda storica, ma nasce da una sovrapposizione di tradizioni pagane assorbite dal cristianesimo e da suggestioni letterarie. Intorno al 495 papa Gelasio I soppresse i Lupercalia, festività pagana che si celebrava tra il 13 e il 15 febbraio, inizialmente connessa a riti di fertilità agricola, ma in seguito degenerata in eccessi licenziosi. La Chiesa decise di cristianizzare il simbolismo della ricorrenza, collocandola al 14 febbraio e facendola coincidere con la memoria di Valentino: da qui l’attribuzione al santo del patronato degli amori orientati al matrimonio.

Si festeggiano anche: santaAlessandra d'Egitto, penitente; san Vitale di Spoleto, martire; san Giovanni Battista della Concezione, sacerdote.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Santo del giorno

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario