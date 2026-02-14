Oggi si ricorda san Valentino

Valentino, morto secondo alcune fonti il 14 febbraio 273, fu vescovo di Terni, di cui è patrono. L’associazione con la protezione degli innamorati non appartiene alla vicenda storica, ma nasce da una sovrapposizione di tradizioni pagane assorbite dal cristianesimo e da suggestioni letterarie. Intorno al 495 papa Gelasio I soppresse i Lupercalia, festività pagana che si celebrava tra il 13 e il 15 febbraio, inizialmente connessa a riti di fertilità agricola, ma in seguito degenerata in eccessi licenziosi. La Chiesa decise di cristianizzare il simbolismo della ricorrenza, collocandola al 14 febbraio e facendola coincidere con la memoria di Valentino: da qui l’attribuzione al santo del patronato degli amori orientati al matrimonio.

Si festeggiano anche: santaAlessandra d'Egitto, penitente; san Vitale di Spoleto, martire; san Giovanni Battista della Concezione, sacerdote.