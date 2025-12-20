Oggi si ricorda san Ursicino

Il culto di san Ursicino (noto in francese come Ursann) affonda le radici nel Giura svizzero già nella seconda metà del VII secolo. Secondo la tradizione, era un monaco irlandese, compagno di san Colombano. Ritiratosi per condurre vita eremitica, individuò il luogo dove isolarsi affidandosi a un segno celeste, lanciando un bastone da un monte. Si stabilì così presso una grotta nella valle del Doubs, dove edificò una cappella e poi un monastero. Morì intorno al 620. Il suo sarcofago è custodito nella chiesa che gli è intitolata, affacciata sull’ansa del fiume Doubs. Gode di particolare venerazione a Besançon e Magonza.

Si festeggiano anche: il beato Alessandro da Verona, predicatore; san Domenico di Silos, abate; il beato Giovanni de Molina, mercedario.