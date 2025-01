Oggi si ricorda san Tommaso D’Aquino

Tra le figure intellettuali di maggiore spicco di tutto il Medioevo, Tommaso d’Aquino nasce verso il 1225, in provincia di Frosinone. La famiglia, aristocratica, è inizialmente contraria alla sua inclinazione per i Domenicani, in quanto ordine mendicante. A Colonia, Tommaso è discepolo di sant’Alberto Magno. La sua fama di teologo si propaga tra corti e università. Oltre quaranta i suoi volumi: tra questi il più conosciuto è la celebre Summa theologiae, in cui opera un avvicinamento tra aristotelismo e cristianesimo. Morto a Fossanova (Latina) il 7 marzo 1274, è stato canonizzato nel 1323. Dottore della Chiesa, è patrono di teologi, accademici, librai e studenti.

Si festeggiano anche: san Giacomo, eremita; san Carlo Magno, imperatore; sant’Emiliano di Trevi, vescovo.