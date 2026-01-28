Giornale di Brescia
Oggi si ricorda san Tommaso d’Aquino

Si festeggiano anche: san Giacomo, eremita; san Carlo Magno, imperatore; sant’Emiliano di Trevi, vescovo
Propugnatore del dialogo tra fede e ragione, Tommaso d’Aquino è uno dei teologi più importanti della storia. Nato intorno al 1225 a Roccasecca (Frosinone), studiò dapprima a Montecassino e poi all’Università di Napoli. La scelta di entrare nell’Ordine domenicano gli costò l’opposizione familiare, superata con determinazione. Allievo di sant’Alberto Magno a Colonia, insegnò a Parigi, collaborò con diversi pontefici e compose opere come la Summa contra Gentiles e la Summa Theologiae. Morì il 7 marzo 1274.

Dottore della Chiesa, è patrono delle scuole e delle università cattoliche. La sua festa liturgica non cade più nel giorno della morte, ma oggi, in memoria della traslazione delle reliquie avvenuta nel 1369.
Argomenti
Santo del giorno
