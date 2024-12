Oggi si ricorda san Tommaso Becket

Il londinese Tommaso (Thomas) Becket nasce intorno al 1118, da famiglia di origine normanna. Già Cancelliere dello Scacchiere e amico personale di re Enrico II, nel 1162 accetta la sede primaziale di Canterbury. Se, da Cancelliere, non aveva difeso le prerogative della Chiesa, una volta vescovo (innescatosi in lui un rinnovamento spirituale) si scontra con il sovrano, volendo sottrarre la Chiesa al suo controllo. Nel 1164 ripara in Francia. Nel 1170 rientra in Inghilterra, pare ritenendo ammorbidite le posizioni di Enrico II. Il 29 dicembre dello stesso anno viene ucciso da quattro cavalieri, nella cattedrale di Canterbury. È stato canonizzato nel 1173.

Si festeggiano anche: il beato Gerardo Cagnoli, francescano; san Davide, re; il beato Francesco Ruiz, martire.