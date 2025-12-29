Giornale di Brescia
Santo del giorno

Oggi si ricorda san Thomas Becket

Si festeggiano anche: il beato Gerardo Cagnoli, francescano; san Davide, re; il beato Francesco Ruiz, martire
Thomas Becket nacque a Londra nel 1118. Rimasto senza mezzi, si formò con studi di Diritto. Già al servizio dell’arcivescovo Teobaldo di Canterbury, divenne arcidiacono e poi Cancelliere del regno sotto re Enrico II, di cui fu a lungo amico e collaboratore. Visse allora tra lusso e responsabilità politiche, ma senza dimenticare i poveri. Morto Teobaldo, il monarca lo volle arcivescovo di Canterbury per piegare la Chiesa al proprio potere. Maturato un rinnovamento spirituale, Becket però cambiò vita, adottando uno stile austero. La sua difesa dei diritti ecclesiastici aprì un aspro conflitto con il sovrano. Il 29 dicembre 1170 quattro cavalieri, ritenendo di compiacere il re, lo assassinarono. Fu canonizzato tre anni dopo.

