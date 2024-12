Oggi si ricorda san Spiridione di Trimithonte

San Spiridione nasce nel 270 nell’isola di Cipro, durante la dominazione romana. Appartiene ad una famiglia di pastori. In forza di uno stile di vita straordinariamente pio, diventa vescovo della città di Trimithonte, nei pressi di Salamina. Curiosamente, nonostante ormai sia pastore di uomini, continua ad occuparsi anche del suo gregge, in segno di umiltà e di amore per gli animali. Tra gli episodi che sono stati tramandati sulla sua esistenza, quello per il quale, catturati dei ladri che avevano cercato di sottrargli delle pecore, avrebbe pregato con loro, infine liberandoli e donandogli un montone. È indicato tra i partecipanti al Concilio di Nicea, nel 325. Morto intorno al 348, è patrono di Corfù.

Si festeggiano anche: san Finniano di Clonard, vescovo; il beato Martino Sanz, mercedario; il beato Arnaldo Martin, mercedario.