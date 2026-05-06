Oggi si ricorda san Pietro Nolasco

San Pietro Nolasco nacque tra il 1182 e il 1189 a Mas-Saintes-Puelles, in Linguadoca. Ancora giovane, vendette i suoi beni per trasferirsi a Barcellona. Qui maturò la sua missione: liberare i cristiani ridotti in schiavitù nelle regioni musulmane della Spagna e del Nord Africa. Dopo un pellegrinaggio al santuario di Montserrat, iniziò l’opera di riscatto a Valencia, dove riuscì ad affrancare centinaia di prigionieri.
Nel 1228, con il sostegno di san Raimondo di Peñafort e del re Giacomo I d’Aragona, diede vita all’Ordine di Santa Maria della Mercede, i cui membri, detti Mercedari, si impegnavano a offrire sé stessi come ostaggi pur di salvare schiavi. Pietro morì a Barcellona il 13 maggio 1249.
Si festeggiano anche: il beato Ponzio de Barellis, mercedario; san Adalberto di Lindisfarne, vescovo; il beato Pietro I di Tarantasia, vescovo.