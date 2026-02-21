Giornale di Brescia
Santo del giorno

Oggi si ricorda san Paterio di Brescia

Si festeggiano anche: san Pier Damiani, vescovo; la beata Maria Enrichetta Dominaci, vergine; san Roberto Southwell, martire
San Paterio di Brescia
San Paterio di Brescia
Nella cronologia dei vescovi di Brescia compare, agli inizi del VII secolo, san Paterio (o Paterius), figura avvolta da molte incertezze. Alcune ricostruzioni ne collocano l’episcopato tra il 604 e il 606, altre tra il 630 e il 642. L’ipotesi che fosse un benedettino romano, discepolo di Gregorio Magno, è stata nel tempo respinta dagli studiosi, così come non è giudicata plausibile l’identificazione con un omonimo vescovo ricordato nel calendario napoletano del XII secolo. Il suo nome figura in sei manoscritti compilati tra l’XI e il XV secolo. Nel Martirologio romano la sua festa è fissata oggi, mentre a Brescia in passato lo si celebrava il 25 febbraio, data della traslazione delle reliquie nel 1479.

