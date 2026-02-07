Oggi si ricorda san Paolo III di Brescia

San Paolo III fu vescovo di Brescia tra la seconda metà del VI secolo e l’inizio del VII, collocato nella successione episcopale tra san Dominatore e san Paterio. È figura poco documentata: le fonti non tramandano notizie certe sulla sua attività pastorale. Alcuni studiosi lo ritengono coinvolto nella complessa controversia cristologica dei «Tre Capitoli», condannati dall’imperatore Giustiniano I nel 543 e poi dal secondo Concilio ecumenico di Costantinopoli (553). Secondo la tradizione, le sue spoglie furono inizialmente sepolte nella basilica cittadina di Sant’Andrea e successivamente traslate nella chiesa diaconale di San Stefano in Arce o in Castro. Dal 1604 si trovano in Duomo Vecchio.

