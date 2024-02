Oggi si ricorda san Massimiano

San Massimiano nasce nel 498 a Pola, in Istria, oggi Croazia. Dapprima diacono della Chiesa locale, grazie a circostanze romanzesche (si disse, il ritrovamento di un tesoro, ad opera sua o del padre) arriva alla corte imperiale di Costantinopoli, dove entra nelle grazie dell’imperatore Giustiniano, che lo vorrà nel 546 vescovo di Ravenna.

Massimiano è il primo vescovo d'Occidente ad assumere il titolo di «arcivescovo», cioè vescovo di una diocesi metropolitana. Uomo abile, accorto, dotato di ampie disponibilità economiche personali, è figura centrale nell’Italia del VI secolo. La sua vita è stata tramandata da un sacerdote, Agnello, che, per quanto vissuto due secoli dopo, potrà attingere a scritti diretti di Massimiano.

Il suo episcopato costituisce una stagione particolarmente feconda della Chiesa ravennate: in quegli anni vengono completate le basiliche di San Michele e San Vitale e costruite quelle di Santo Stefano e, forse, di San Giovanni. Anche Pola, nello stesso periodo, è per sua volontà arricchita di pregevoli edifici di culto.

Massimiano è pure uno scrittore dalla vena generosa: nei suoi molti testi (per la maggior parte, purtroppo, perduti) tratta di cronache, teologia, storia della Chiesa ravennate. Raccoglie anche le sue omelie. Muore il 22 febbraio 556.

