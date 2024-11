Oggi si ricorda san Martino de Porres

Martino de Porres nasce a Lima nel 1579 dalla relazione tra un nobile e un'ex schiava di origini africane. Quando l’aristocratico è nominato governatore del Panama, lo lascia alla madre.

In seguito, Martino chiede di entrare tra i Domenicani: in quanto mulatto viene ammesso solo come terziario, finché i superiori ne riconoscono il valore e lo vogliono «fratello cooperatore».

Martino diventa celebre anche per alcuni miracoli; figure come l'arcivescovo di Lima gli si rivolgono per un consiglio. Quando a Lima si diffonde la peste, si prodiga, da solo, per i sessanta confratelli. Fonda a Lima il primo collegio sudamericano per bambini poveri. Muore il 3 novembre 1639.

Si festeggiano anche: san Gaudioso di Tarazona, vescovo; san Guenaele, abate in Bretagna; la beata Alpaide, vergine.