Oggi si ricorda san Marco Evangelista

Patrono di Venezia, san Marco è ricordato come autore di uno dei quattro Vangeli canonici. Alcune tradizioni lo indicano nato a Cirene, in Libia, verso il 20 d.C., da famiglia agiata che gli garantisce una solida formazione linguistica e culturale. Trasferitosi a Gerusalemme con la madre, entra in contatto con la comunità cristiana. Intorno al 44 d.C. la vicinanza a Barnaba e Paolo lo avvia ai primi viaggi missionari e alla scelta della predicazione. Una leggenda lo lega alla laguna veneta: un angelo in forma di leone gli avrebbe annunciato che le sue spoglie sarebbero state custodite proprio a Venezia; il leone alato diventa così il simbolo della città. San Marco sarebbe morto verso il 72, ad Alessandria d’Egitto.

Si festeggiano anche: san Clarenzio di Vienne, vescovo; il beato Bonifacio di Valperga, vescovo; santa Franca di Piacenza, badessa.