Oggi si ricorda san Giuseppe

La figura di san Giuseppe attraversa la storia della Chiesa come simbolo di presenza, protezione e paternità. Di origine ebraica, il nome Giuseppe significa “Dio aggiunga” o “aggiunto in famiglia”. Il padre putativo di Gesù è la guida della Sacra Famiglia: straordinario nella fede, il falegname di Nazareth accoglie i messaggi degli angeli e custodisce Gesù dall’infanzia fino all’inizio della vita pubblica.

Discendente della casa di Davide, è venerato come patrono della Chiesa universale, dei padri, degli artigiani e degli operai. Molti centri di devozione vantano il possesso di reliquie che gli vengono attribuite: tra gli altri, Perugia, Firenze, Notre-Dame, Aquisgrana. È celebrato anche il Primo Maggio, Festa dei Lavoratori.

Si festeggiano anche: Il beato Andrea Gallerani, laico; il beato Marco da Montegallo, francescano; la beata Sibillina Biscossi, domenicana.