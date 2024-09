Oggi si ricorda san Girolamo

Dottore della Chiesa, asceta, scrittore, San Girolamo è uno dei protagonisti assoluti della prima cristianità. Nasce a Stridone (in Croazia), da famiglia cristiana. Trasferitosi a Roma, vi riceve il battesimo nel 366. Vive poi a Treviri (di fatto, capitale dell’Impero d’Occidente) e ad Aquileia. Si avvicina all’esperienza ascetica. Dopo vari anni passati in Oriente, ad Antiochia, trascorre una lunga stagione nel deserto di Calcide. Compone la Vita Pauli monachi («Vita di Paolo eremita»), caposaldo dell’eremitismo. Forte di una vasta preparazione letteraria e linguistica, Girolamo opera la revisione dei quattro Vangeli in lingua latina. Muore il 30 settembre 420. È tra i santi più raffigurati nella storia dell’arte.

Si festeggiano anche: Sant'Amato di Nusco, vescovo; Santi Urso e Vittore, martiri; San Gregorio Illuminatore, vescovo.