Oggi si ricorda san Giovanni Paolo II Papa
Karol Józef Wojtyła nacque a Wadowice, in Polonia, nel 1920. Maturò la vocazione sacerdotale durante l’occupazione nazista, entrando nel seminario clandestino di Cracovia. Venne ordinato sacerdote nel 1946. A Roma conseguì il dottorato in Teologia, per poi rientrare in patria. Fu docente al seminario maggiore di Cracovia. Pio XII lo chiamò all’episcopato nel 1958. Paolo VI lo nominò arcivescovo di Cracovia nel 1964, creandolo cardinale nel 1967. Partecipò ai lavori del Concilio Vaticano II, contribuendo alla Gaudium et spes. Il 16 ottobre 1978 fu eletto papa: scelse il nome di Giovanni Paolo II. Viaggiò tra i continenti, ribadendo l’universalità del messaggio evangelico. Morì il 2 aprile 2005.
Si festeggiano anche: san Donato di Fiesole, vescovo; san Bertario di Montecassino, abate; santi Filippo ed Ermete, martiri.
