Oggi si ricorda san Giovanni Maria Vianney

Il francese san Giovanni Maria Vianney nasce nel 1786 a Dardilly (Lione), da famiglia di condizione modesta. Nel 1815 è ordinato sacerdote. Ha incarichi a Ecully e poi ad Ars-en-Dombes.

Dal temperamento improntato a grande umiltà, Giovanni Maria si mette al servizio dei poveri, illuminando con la sua profonda spiritualità ogni fedele che incontra. Gli si attribuisce il carisma della lettura delle anime.

Lo stile di vita è più che monacale: si sottopone a pratiche penitenziali e a digiuni che diventano celebri per il rigore ma anche per la naturalezza con cui vengono messi in pratica, senza nessuna affettazione o compiacimento. Morto il 4 agosto 1859, è stato canonizzato da papa Pio XI nel 1925. È patrono dei Parroci.

Si festeggiano anche: i beati Giovanni della Croce ed Egidio da Siviglia, mercedari; il beato Riccardo Gil Barcelon, sacerdote e martire; la beata Berta.