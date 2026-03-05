Oggi si ricorda san Giovan Giuseppe della Croce

Compatrono di Ischia, san Giovan Giuseppe della Croce (al secolo Carlo Gaetano Calosirto) nacque nella località campana nel 1654, terzo figlio di una famiglia nobile. Si formò presso gli Agostiniani dell’isola. A quindici anni scelse la vita austera degli Alcantarini, ramo riformato dei Francescani. Ordinato sacerdote nel 1677, fu tra i fondatori del convento di Santa Maria Occorrevole a Piedimonte d’Alife. Maestro dei novizi e superiore in diversi conventi, nel 1703 fu eletto ministro provinciale degli Alcantarini italiani. Anche conosciuto come “frate cento pezze”, a causa del suo saio rattoppato, morì a Napoli il 5 marzo 1734. La tradizione gli attribuì prodigi come apparizioni, bilocazioni, profezie e levitazioni.

Si festeggiano anche: san Lucio I, papa; san Virgilio di Arles, vescovo, san Teofilo di Cesarea di Palestina, vescovo.