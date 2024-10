Oggi si ricorda san Gaudenzio di Brescia

Ottavo vescovo di Brescia, san Gaudenzio è di origini bresciane. Gli storici non sono in possesso di elementi sulla sua famiglia e sulla giovinezza. Sappiamo che, probabilmente già sacerdote, collabora con Filastrio, che lo precede nella carica vescovile.

Gaudenzio è stimato da fedeli e superiori, anche in virtù della preparazione dottrinale: quando Filastrio muore, intorno al 387, la città lo reclama come nuovo vescovo. In quel momento Gaudenzio è però pellegrino in Terra Santa: un’ambasceria lo raggiunge e gli comunica la decisione popolare. La consacrazione vescovile risale intorno al 390: è presente anche sant’Ambrogio, vescovo di Milano. Gaudenzio muore in fama di santità verso il 410.

Si festeggiano anche: beato Carlo Gnocchi, sacerdote; beato Domenico da Siviglia, Mercedario; santa Daria, martire.