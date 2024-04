Oggi si ricorda san Francisco Marto

San Francisco Marto è il fratello di santa Jacinta. I due, insieme alla cugina Lucia, furono testimoni delle apparizioni mariane a Fatima nel 1917. Francisco nacque ad Aljustrel, in Portogallo, nel 1908. I genitori lo descriveranno come un bambino «riservato, incline alla contemplazione». Nel corso della prima apparizione, la Madonna gli annunciò che presto sarebbe andato in cielo, chiedendogli la recita di molti rosari.

Francisco morì di febbre spagnola il 4 aprile 1919, dopo essersi comunicato per la prima volta. I due fratelli sono stati beatificati il 13 maggio 2000 da papa Giovanni Paolo II e canonizzati da papa Francesco il 13 maggio 2017. Le spoglie di Francisco sono venerate nella basilica di Nostra Signora del Rosario, a Fatima.

Francisco e Jacinta erano i più piccoli dei sette figli di Manuel Pedro Marto e Olimpia de Jesus. La famiglia era di condizioni modeste: i bambini crebbero in un contesto rurale, senza frequentare la scuola. Analfabeti, il loro unico orizzonte era quello delle montagne. Anche la loro educazione cristiana fu molto elementare, corroborata dall’esempio dei genitori.

Tra i sei e gli otto anni i due avevano cominciato ad occuparsi del gregge di famiglia, insieme alla cugina Lucia. Già in vita vennero considerati santi, per la straordinarietà della loro esperienza: la loro fama si accrebbe dopo la morte, quando molti devoti dichiararono di averli invocati e di averne ottenuto l’intercessione.

Si festeggiano anche: san Platone, abate in Bitinia; san Benedetto il Moro, religioso; la beata Aletta, madre di san Bernardo di Chiaravalle.