Oggi si ricorda san Francesco Saverio

San Francesco Saverio, nei secoli più volte definito un «gigante dell’evangelizzazione», vive nel 1500. È protettore di missioni, missionari, marinai, ma è anche patrono dell’Opera della Propagazione della Fede, oltre che di Giappone, India, Pakistan.

Ispirandosi al suo carisma, san Guido Maria Conforti fonderà, alla fine del 1800, i Saveriani. Francesco Saverio (al secolo Francisco de Jaso y Azpilicueta) nasce in Spagna nel 1506. Studia a Parigi.

È vicino a sant’Ignazio da Loyola nella fondazione della Compagnia di Gesù. A 35 anni parte per l’Oriente: trasmette il Vangelo in India e in Giappone. Muore il 3 dicembre 1552. La canonizzazione data al 1622.

Si festeggiano anche: san Cassiano di Tangeri, martire; Beato Guglielmo de Bas, mercedario; Beato Luigi Gallo, mercedario.