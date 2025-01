Oggi si ricorda san Francesco di Sales

Di famiglia aristocratica, san Francesco di Sales, vescovo e Dottore della Chiesa, nasce in Savoia nel 1567. Studia Giurisprudenza e Teologia, tra Parigi e Padova. Dopo l’ordinazione sacerdotale, si spende in una faticosa opera di rievangelizzazione della Savoia, territorio in cui era largamente penetrata la Riforma.

Francesco porta la voce dell’ortodossia: per rendere la sua comunicazione il più ramificata possibile, prende l’abitudine di trascrivere le sue omelie su fogli che infila sotto le porte dei cittadini o che affigge ai muri. Dà anche vita all’Ordine della Visitazione. Muore il 28 dicembre 1622 a Lione. In quanto antesignano dei mezzi di comunicazione, è patrono di giornalisti e scrittori, ma anche dei sordomuti.

Si festeggiano anche: la beata Maria Poussepin, domenicana; san Feliciano di Foligno, vescovo; le sante Vera e Supporina, vergini.