Oggi si ricorda san Fantino il Vecchio

San Fantino detto il Vecchio (ma conosciuto anche come il Cavallaro, o il Taumaturgo) è il più antico santo calabrese storicamente accertato.Nasce nel 293 a Taureana di Palmi (Reggio Calabria).

Si tratta di un cristiano che lavora come fattore di un patrizio romano, tale Balsamio: Fantino accudisce una mandria di cavalle. Per aiutare i poveri, di nascosto dal proprietario, le fa lavorare di notte, per trebbiare il grano.

Balsamio, venuto a conoscenza dei fatti, furibondo cerca il lavorante, che scappa. Fantino nella sua corsa si trova a dover attraversare un fiume in piena, il Petrace: le acque gli aprono miracolosamente davanti e l'uomo si mette così in salvo. Balsamio, che assiste al prodigio, si converte al Cristianesimo.

